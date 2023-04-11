2023/04/11 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الموانئ البحرية

الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها

لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية.

وأكد حسين عباس نجاد رئيس دائرة الموانئ

والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان

جنوب إيران، عدم وجود م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الموانئ الإيرانية تعلن استعدادها لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).