شرح دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك

2023/04/11 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اَللّـهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أَبْوابَ

الْجِنانِ، وَاَغْلِقْ عَنّي فيهِ

أَبْوابَ النّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ

لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ).

أولاً: الجنان هي ذلك الجزاء الذي م

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