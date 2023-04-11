2023/04/11 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم أقدم على قتل أسرة في قضاء الخالص، بمحافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن يطيح بمتهم قتل أسرة من اقربائه في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن يطيح بمتهم قتل أسرة من اقربائه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).