ديالى: القبض على متهم أقدم على قتل أسرة في الخالص

2023/04/11 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الت مفارز مكافحة الإجرام في ديالى ، الثلاثاء، القبض على متهم اقدم على قتل أسرة في قضاء الخالص .

وقالت المديرية في بيان “بعمل امني مهني، ومن خلال متابعة المطلوبين، وبإشراف قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ديالى، من القاء القبض على متهم اقدم على قتل أسرة من أقرباءه مكونة من أب وأم وابن في قرية التحويلة بقضاء الخالص بدافع السرقة “.واضاف البيان “جاءت عملية إلقاء القبض بعد البحث والتحري وإصدار مذكرة قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.وتابع “اعترف هذا المتهم بجريمته، وصدقت أقواله قضائياً، لينال جزاءه العادل”.

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