السعودية أكبر سوق مستهدف.. هل تحول الكبتاغون إلى ورقة تفاوض في تطبيع الأسد مع العرب؟

2023/04/11 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقار يسبب الإدمان بشكل كبير وأصبح شريان الحياة الاقتصادي لسوريا على مدى عقد من العزلة قد يكون الآن بمثابة ورقة مساومة في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة وفقًا لمحللين...

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