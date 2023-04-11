2023/04/11 | 16:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يوجه بعزل آمر فوج في الجيش بتهمة "التقصير" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/11 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يوجه بعزل آمر فوج في الجيش بتهمة "التقصير") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يوجه بعزل آمر فوج في الجيش بتهمة "التقصير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).