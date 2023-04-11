مكافحة الإجرام في ديالى تلقي القبض على متهم أقدم على قتل أسرة في قضاء الخالص

2023/04/11 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بعمل امني مهني، ومن خلال متابعة المطلوبين، وبإشراف قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة ديالى، من القاء القبض على متهم اقدم على قتل أسرة من أقرباءه مكونة من أب وأم وابن في قرية التحويلة بقضاء الخالص بدافع السرقة .

وجاءت عملية إلقاء القبض بعد البحث والتحري وإصدار مذكرة قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

حيث اعترف هذا المتهم بجريمته، وصدقت أقواله قضائياً، لينال جزاءه العادل.

يتبع..

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