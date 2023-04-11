من 60 إلى 100 مليون دينار.. سعر الغطاس الواحد في مجاري البصرة

2023/04/11 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مطلع عن اسعار هائلة لغطاسات مشاريع المجاري التي تنفذ في محافظة البصرة ضمن المشاريع التي احيلت عام 2019.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "اسعار الغاطسات تبدأ من 60 وتنتهي بـ100 مليون دينار وفق التسعيرات التي وضعتها الشركة الاستشارية خطيب وعلمي".

ويبين المصدر ان "خطيب وعلمي الجهة المصممة للمشروع والمشرفة على المشروع في ذات الوقت هي من وضعت الأسعار"، مبينا أن "الأسعار مبالغ بها ولم يتم تحديد المنشأ في التندر بل هو من اختيار المقاول حيث يلجئ اغلب المقاولين لاستخدام مناشئ إيرانية او تركيّة".

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