2023/04/11 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

قرر محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدٍ الاربعاء.

وقال بيان مقتضب لمكتب المحافظ، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الأمام علي بن ابي طالب ع قررنا تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدٍ الاربعاء باستثناء الخدمية والأمنية والصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).