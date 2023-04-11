أسطورة ليفربول يكشف سبب إهدار صلاح لركلات الجزاء.. ويوجه له نصيحة

2023/04/11 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى الإيرلندي جون ألدريدج، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن سبب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في تسجيل ركلات الجزاء، يعود لعدم تمتعه بحالة ذهنية جيدة لتنفيذها.وأثار محمد صلاح، حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد إهدار ركلتي جزاء متتاليتين في أقل من شهر.وأضاع “الفرعون” المصري ركلة جزاء […]

ظهرت المقالة أسطورة ليفربول يكشف سبب إهدار صلاح لركلات الجزاء..



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