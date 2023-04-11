مدينة بابل بين الماضي والحاضر

2023/04/11 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الذهبي

يحار الكلام في تقديمها ولو قدمتها

للمرة الألف ، تارة لأنها مهد الحضارات

وتارة أخرى لأنها أرض الإبداع والجمال ،

بابل أشهر مدن العالم القديمة وأكبرها

مساحة، وهي عاصمة الإمبراطورية

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