2023/04/11 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم اعترف بجريمته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهم اقدم على قتل أسرة من اقربائه في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهم اقدم على قتل أسرة من اقربائه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).