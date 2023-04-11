"لا مثيل لها".. عرض مخطوطات قرآنية "من القرن الأول" في العراق

2023/04/11 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض مخطوطات نادرة من القرآن والفقه والتفاسير لأول مرة في المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان.

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