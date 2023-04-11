2023/04/11 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بانعقاد اجتماع في بغداد بين نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني ونائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجتماع في بغداد جاء لبحث وقف تركيا الطيران مع مطار السليمانية والهجوم الأخير على المطار".

ووصل طالباني الى بغداد يوم امس الاثنين، ليجتمع بمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، بعد ساعات من اجتماع الاعرجي بنائب رئيس المخابرات التركي موتلو توكا.

واجرى طالباني سلسلة اجتماعات في بغداد مع مسؤولين عراقيين فضلا عن السفيرة الاميركية في بغداد، قبل ان يجتمع مع توكا، وذلك في سياق بحث مشكلة ايقاف الجانب التركي للطيران مع مطار السليمانية واتهامها بايواء قيادات من حزب العمال الكردستاني.

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