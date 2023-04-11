أزمة الجوية تتفاقم.. حكم دولي يقاضي بايش وحمادي (وثيقة)

2023/04/11 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقدم الحكم الدولي مهند قاسم، الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى القضاء، ضد لاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش، بتهمة التهديد بعد نهاية المباراة التي أدارها بين القوة الجوية والكهرباء بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من الحكم ان "قاسم تقدم بشكوى رسمية إلى محكمة بغداد الجديدة، ضد إبراهيم بايش لاعب القوة الجوية، وحمادي أحمد عضو مجلس إدارة النادي، بتهمة تهديده".

وأضاف "الحكم مهند قاسم رفض جميع وساطات حل الموضوع بشكل ودي، وقرر الاتجاه نحو القضاء العراقي، بعد الأحداث التي وقعت عقب اللقاء".

وشهدت مباراة القوة الجوية والكهرباء، على ملعب الشعب الدولي، مجموعة من الأحداث المؤسفة، بعدما حاول إبراهيم بايش وحمادي أحمد، الهجوم على الحكم مهند قاسم، مع توجيه سيل من الألفاظ الخارجة، مع تزايد أعمال الشغب في المدرجات.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي، قد لوحت باتخاذ عقوبات صارمة بحق المتورطين في الأحداث المؤسفة على ملعب الشعب الدولي.

يشار الى ان إدارة الجوية قررت إقالة مدرب الفريق قحطان جثير مع تغريم اللاعبين باستقطاع 10% من عقودهم.

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