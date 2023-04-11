2023/04/11 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات بينها، رفع سقف الإقراض لصندوق الإسكان، ومنح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية درجات شخصية إضافية للتعيين، وتمويل سلطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز قرارات مجلس الوزراء بجلسته الخامسة عشرة المركز الخبري الوطني.

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