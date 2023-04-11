انخفاض حصة الدولار في النقد الأجنبي لأدنى مستوى خلال 27 عاماً

2023/04/11 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاما.وأضاف الصندوق أن […]

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