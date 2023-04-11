مجلس الوزراء يوافق على منح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس

2023/04/11 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة...

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