2023/04/11 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على احتمالية توليه تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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