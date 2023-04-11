السوداني يشهر الكارت الأصفر بوجه ستة وزراء ويلوح بالأحمر في حال الاخفاق

2023/04/11 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، بمنح ستة وزراء في حكومة شياع السوداني فرصة أخيرة قبل اجراء التغيير الوزاري المرتقب.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي”.

وأضاف، ان “التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي”.

وأشار جعفر الى ان ” المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية بعد ظهور مؤشرات ضعف في أدائهم الحكومي المعهود”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في وقت سابق، انتقادا غير مسبوق لأداء بعض الوزراء خلال احدى جلسات مجلس الوزراء.

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