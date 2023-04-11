الرافدين يوجه بايقاف استقطاع اقساط سلف الموظفين لشهر نيسان

2023/04/11 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، ايقاف استقطاع اقساط سلف موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان فقط .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف وجه فروعه بايقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان ٢٠٢٣ وذلك استنادا الى توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي لمناسبة عيد الفطر المبارك .

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