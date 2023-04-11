تعرض لداعش على حشد الطارمية شمالي بغداد (صورة)

2023/04/11 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض عناصر من تنظيم داعش على الحشد العشائري في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا تعرضاً على عجلة تابعة للحشد العشائري ضمن منطقة الزور في الطارمية دون إصابات"، مبيناً أن "التعرض أسفر عن تضرر بالدورية فقط".وأشار إلى أن "الإرهابيين لاذوا بالفرار نحو بساتين الطابي".

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