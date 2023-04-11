الإطاحة بمتهم اطلق النار على مفرزة للشرطة في الديوانية

2023/04/11 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهم اطلق النار على مفرزة للشرطة في سيطرة الشامية، ما اسفر عن إصابة منتسب في الساق ضمن المحافظة.

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