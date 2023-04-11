2023/04/11 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد تشكّل الطريقة التي ينقر بها الأشخاص لوحة مفاتيح الكمبيوتر ويستخدمون فأرته مؤشرات على مدى الإجهاد أفضل من الاعتماد على معدل ضربات القلب، على ما أفاد باحثون سويسريون، الثلاثاء، مضيفين أن نموذجهم يمكن أن يساعد في تفادي الإجهاد المزمن.وأوضح باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ أنهم استخدموا بيانات جديدة وتعلماً […]

ظهرت المقالة باحثون يقيسون إجهاد العمل من النقر على الكمبيوتر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يقيسون إجهاد العمل من النقر على الكمبيوتر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يقيسون إجهاد العمل من النقر على الكمبيوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).