2023/04/11 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، خلال حفل خيري، الثلاثاء، إنه "يأمل اللعب" مع النجم الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي الموسم المقبل في كاتالونيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مكانه هنا".. ليفاندوفسكي يريد ميسي في برشلونة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مكانه هنا".. ليفاندوفسكي يريد ميسي في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).