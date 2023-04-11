بدء الحالة المطرية في البلاد وهطول غزير بالعاصمة بغداد

2023/04/11 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأت الحالة المطرية تأثيرها في البلاد التي حذرت منها الأنواء الجوية ومتنبؤو الطقس قبل أيام.

وهطلت الأمطار في بغداد وعدة محافظات جنوبية ووسطى كما شملت المحافظات الغربية في الانبار ومدينتها الفلوجة.

وكشفت هيأة الانواء الجوية في تقرير سابق لها بان طقس اليوم واليومين المقبلين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءً من أقسامها الغربية تكون رعدية احياناً.

اما طقس غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الأماكن مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد.

وتشير خريطة كميات الهطول المتوقع لغاية منتصف ليلة الثلاثاء/ الاربعاء الى ان مناطق الغزارة المتوقعة ستكون في شمال ومناطق من الانبار وغرب نينوى وباقي المدن امطار خفيفة او متوسطة.

اما مدن البصرة وميسان والسليمانية، ففرصتها ضعيفة خلال الوقت اعلاه.

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