نائب: قانون سلم الرواتب غير متوفر والحديث عنه استباق اعلامي

2023/04/11 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الثلاثاء، عدم وجود أي قانون في البرلمان يعالج قضية سلم رواتب الموظفين، مبينا ان القوى السياسية ملزمة بدعم توجهات الحكومة.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “قانون تعديل سلم الرواتب لغاية الان لم يأتي إلى مجلس النواب، مبينا أن مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة سلم رواتب جديد .

واضاف أن ” البرلمان سيراعي الفوارق الكبيرة في الرواتب وإنصاف الفئات المهمشة”، مشيرا إلى أن ” مجلس النواب خلال دورته الحالية جاد في سن وتشريع القوانين التي تمس حياة الفقراء والمواطنين لاسيما أصحاب الرواتب الضعيفة “.

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