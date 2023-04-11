مجلس القضاء يحسم الجدل بشأن رفع دعوى قضائية ضد الفنان أحمد وحيد

2023/04/11 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، الجدل بشأن رفع دعوى قضائية ضد الفنان أحمد وحيد.

وقال المجلس في بيان “يود المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان يوضح عدم وجود دعوى ضد الفنان أحمد وحيد، لافتا الى ان القضاء يشدد على احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الاطر الدستورية والقانونية”.

واضاف البيان “بعد اتصال المركز الاعلامي بالقاضي المختص، اوضح أنه لا توجد دعوى اصولية ضد الفنان أحمد وحيد، وان ما حصل هو ان احد المحامين قدم طلبا الى محكمة تحقيق الرصافة واشر عليه القاضي بموجب اجراء روتيني وفق السياقات الادارية المتبعة على كل طلب يقدم الى القاضي وقام المحامي بتصويره، من دون أن يراجع المحكمة او مركز شرطة معين لاستكمال اجراءات الشكوى الاصولية لغاية اليو”م.

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