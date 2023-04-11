حسم الجدل بشأن ’رفع دعوى قضائية’ ضد الفنان أحمد وحيد

2023/04/11 | 19:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حصل هو ان احد المحامين قدم طلبا الى محكمة تحقيق الرصافة .

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