2023/04/11 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZNdHDNBbBOQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسم البورتريه أحد أقدم الفنون عبر التاريخ | تعلوله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسم البورتريه أحد أقدم الفنون عبر التاريخ | تعلوله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).