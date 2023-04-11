حشد الطارمية يتعرض لهجوم مسلح مجهول شمالي بغداد

2023/04/11 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض دورية لحشد الطارمية، الى هجوم من قبل مسلحين مجهولين شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/ أن “مسلحين مجهولين يعتقد انتماءهم لتنظيم […]

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