فيديو يُظهر إطلاق الشرطة الإسرائيلية قنابل مسيلة للدموع على الصحفيين

2023/04/11 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية إنه "يبدو أن قوات الأمن فشلت في الالتزام بالقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها” في ضمان حرية الصحافة، في معرض تعليقها على مقطع فيديو أظهر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على صحفيين خلال تغطيتهم الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية.

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