2023/04/11 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة قررت عقد لقاء مع المعنيين في وزارة الكهرباء.ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تقرر استضافة مسؤولين بوزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تقرر استضافة مسؤولين بوزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).