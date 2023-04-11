القضاء يلاحق معاون مدير كاتب عدل خانقين: اختلس 69 مليون دينار

2023/04/11 | 19:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ عمليات ضبط لحالات اختلاس ومغالاة...

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