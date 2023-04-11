2023/04/11 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد لصوص السيارات حيلة جديدة لسرقة السيارات الحديثة، هذه المرة عن طريق المصابيح الأمامية، وفق موقع أوتو بلوغ

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