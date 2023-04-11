الدفاع المدني يصدر توجيها لسكان محافظتين حيال السيول

2023/04/11 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، توجيها لسكان محافظتين حيال السيول.

وقال مدير اعلام مديرية الدفاع المدني العامة العميد جودت عبد الرحمن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” التوقعات الصادرة من هيئة الانواء الجوية تؤكد بان القرى التي تقع على الشريط الحدودي في محافظتي ديالى وواسط سوف تشهد غزارة في هطول الامطار وتدفق سيول جارفة خلال الساعات 48 القادمة”.

واضاف،ان” مديريته اصدرت توجيه لسكان الشريط الحدودي في المحافظتين بضرورة الانتباه الى توصيات الدفاع المدني والانواء الجوية من اجل تفادي اي مخاطر والاتصال المباشر عند الضرورة بالرقم الساخن 115 لطلب المساعدة”.

واشار الى ان” جميع مراكز الدفاع المدني في حالة استنفار بانتظار الموجة الرعدية للامطار والتي ستبدا من اليوم وتنتهي بعد غدا وفق اخر تقارير الانواء الجوية”.

وتشهد المناطق الحدودية شرق ديالى موجات سيول متكررة بسبب غزار الامطار الموسمية”.

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