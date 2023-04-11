رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة العامة

2023/04/11 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء،بحسب بيان لمكتب السوداني “بحث الأوضاع العامة وأهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التفاهمات وتغليب مصالح المواطنين”.

واضاف البيان “كما تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة، بما يلبي الاستحقاقات الوطنية ويسهل تنفيذ الإجراءات الخدمية والبرنامج الحكومي”.

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