2023/04/11 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه بإعفاء مديري المدارس الذين يمتلكون معاهداً للتدريس الخصوصي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه بإعفاء مديري المدارس الذين يمتلكون معاهداً للتدريس الخصوصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).