بارزاني يقود

2023/04/11 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن توجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لتكليف وكلاء الوزراء "المقاطعين لمجلس وزراء الاقليم"، بحضور جلسات المجلس بدلًا عن الوزراء المقاطعين الذين ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، سيكلف وكلاء الوزارات لحضور اجتماعات مجلس الوزراء كل يوم أربعاء، بدلا من وزراء الاتحاد الوطني المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء منذ شهر تشرين الاول الماضي".

واوضح أن "اغلب وكلاء الوزراء ينتمون للحزب الديمقراطي الكردستاني، اي من الحزب الحاكم لحكومة الاقليم".

واشار الى انه "في عام ٢٠١٥ عندما حصلت مشاكل بين الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير تم طرد ومنع جميع وزراء التغيير من قبل مسعود بارزاني من ضمنهم رئيس البرلمان الأسبق الذي تم منعه من دخول أربيل وترأس جلسات البرلمان، وتمت اداراة الوزارت من قبل الوكلاء او من بمنصبهم".

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