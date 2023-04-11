بـ 18 مليون عميل.. القيمة السوقية لزين العراق تتجاوز ملياري دولار

2023/04/11 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة زين للاتصالات، الثلاثاء، ارتفاع عدد عملائها في العراق الى اكثر من 18 مليون عميل.

وذكر بيان للشركة أن القيمة السوقية لزين العراق تبلغ 2.4 مليار دولار، فيما قفز عدد عملاء زين العراق بنسبة 12٪ ليصل الى 18.4 مليون عميل.

أما بالنسبة للرباح حققت الشركة أرباحا صافية في العام 2022 بلغت 15 مليون دولار، الا ان صافي الربح لشركة زين العراق انخفض بنسبة 63٪ بسبب زيادة تكاليف التمويل.

تجدر الإشارة الى أن الغاء ضريبة المبيعات في العراق ادى الى زيادة الإيرادات بالنسبة للشركة.

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