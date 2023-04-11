2023/04/11 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار وآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد سياسته بعد تقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة يصدر يوم الأربعاء، على الرغم من استمرار المخاوف إزاء الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 85.09 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 81.03 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار وسط آمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المسعّر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي يصدر يوم الأربعاء المستثمرين على توقع مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين لدى أواندا "توقعات الطلب على النفط الخام في الأجل القصير ستكون قريبا أكثر وضوحا".

وأظهرت بيانات من الصين أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع في مارس آذار بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2021، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في البلاد.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر مارس أقل من المتوقع، مما قد يشجع الحكومة الصينية على مزيد من تحفيز الاقتصاد".

وارتفعت العقود الآجلة للنفط نحو سبعة بالمئة منذ أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو أيار في مفاجأة للأسواق.

وفي فرنسا، قد تؤدي إعادة تشغيل آخر مصافي التكرير المحلية الأربع التي أُغلقت بسبب إضراب استمر لمدة شهر إلى تعزيز محتمل للطلب على النفط.

وبالنسبة للمعروض في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات مخزونات الخام يوم الثلاثاء.



وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تكون مخزونات الخام قد تراجعت بواقع 1.3 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع وبرميل برنت يتجاوز 85 دولارا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع وبرميل برنت يتجاوز 85 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).