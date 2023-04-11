مصرف الرافدين يوجه بإيقاف استقطاع أقساط سلف الموظفين لشهر نيسان

2023/04/11 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجّه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، بإيقاف استقطاع أقساط سلف الموظفين لشهر نيسان.

وقال المصرف في بيان إنه "عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقرر إيقاف استقطاع أقساط سلف موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان فقط".وأضاف، أنه "وجّه فروعه بإيقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان 2023 وذلك استنادا الى توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك".

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