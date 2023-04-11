2023/04/11 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *عطلة* وجه محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر نيسان الجاري لعام 2023 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام.ويستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية.*المركز الإعلامي لديوان محافظة البصرة*

ظهرت المقالة محافظة جديدة تلتحق بركب المحافظات المعطلة غدًا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة جديدة تلتحق بركب المحافظات المعطلة غدًا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة جديدة تلتحق بركب المحافظات المعطلة غدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).