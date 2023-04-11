2023/04/11 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يستثني ثلاث دوائر حكومية من القطع المبرمج المركز الخبري الوطني.

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