إصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين بتهمة الاختلاس

2023/04/11 | 20:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى المحاضرات.

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