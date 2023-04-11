الأمراض المنقولة جنسيا.. دواء قديم قد يساعد في حل المشكلة

2023/04/11 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" التابعة لوزارة الصحة الأميركية، على صياغة توصيات جديدة باستخدام عقار الدوكسيسيكلين للوقاية من الأمراض المنتشرة جنسيا، مع زيادة عدد الحالات في الولايات المتحدة، وفق أسوشيتد برس

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