2023/04/11 | 21:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tXEfZhtrCG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاشق للسينما يحول منزله إلى صالة لعرض الأفلام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاشق للسينما يحول منزله إلى صالة لعرض الأفلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).