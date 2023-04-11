2023/04/11 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دقت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، ناقوس الخطر من تفاقم مرض العجز الكلوي في أغلب مدن المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العجز الكلوي من الامراض الذي تسجل ارتفاعا لافتا في خاصة في السنوات الاخيرة”، مبينا ان “الأرياف تنال حصة الاسد في معدل الاصابات بشكل عام”.

واضاف، ان “مركز الديلزة ( غسيل الكلى) في بعقوبة يجري 500 عملية غسل للكلى اسبوعيا وهذا يعطي مؤشر عن حجم الاصابات رغم وجود مراكز غسيل في بعض المدن الاخرى”.

واشار الى ان “العجز الكلوي بالفعل بات يثير القلق”، مؤكدا “وجود مساع من قبل صحة ديالى في فتح مراكز ديلزة جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة في مرضى العجز واجراء عمليات الغسيل دون انتظار لبعض الوقت بسبب الاعداد الكبيرة”.

وتعاني ديالى من ارتفاع لافت في اصابات مرض العجز الكلوي في السنوات الاخيرة وخاصة في الارياف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تدق ناقوس الخطر من “العجز الكلوي”.. 500 عملية غسل أسبوعيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تدق ناقوس الخطر من “العجز الكلوي”.. 500 عملية غسل أسبوعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).