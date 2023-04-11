انخفاض الدولار يقود لتداعيات ايجابية للشعب والحكومة

2023/04/11 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عد المختص في الشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي انخفاض اسعار الدولار في البورصات المحلية نتيجة طبيعة لحزمة الاجراءات التي اتبعتها الحكومة في تسهيل الدخول الى المنصة الالكترونية لشراء الدولار، لافتا الى ان الانخفاض سيكون له تداعيات ايجابية على مستوى الشعب والحكومة.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “خطوة بيع العملة الصعبة الى التجار من دون وساطة عن طريق المصارف سيكون له ايجابيات كثيرة على المدى البعيد وستسهم في انخفاض الاسعار في الاسواق ورفع قيمة الدينار العراقي”.

واضاف ان “الانخفاض سيقود الحكومة الى السيطرة على تهريب الدولار الى الخارج بفواتير وهمية”، داعيا الى “تطوير القطاع المصرفي والمضي بخطوات التحول الى نظام التعاملات الالكترونية كونها ستستهم بشكل كبير في الحد من الفساد وكسب ثقة المواطنين في ايداع اموالهم بالمصارف الحكومية والتخلي عن ادخارها في البيوت”.

ورجح استمرار الانخفاض في سعر الصرف بعد ان بقي يوم امس عند حدود الـ 1400 دينار للدولار، حيث ان استمرار الانخفاض قد يجعله قريبا جدا من السعر المحدد من قبل الحكومة.

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