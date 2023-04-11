لعشاق كرة القدم النسائية.. 100 يوم فقط على انطلاق كأس العالم للسيدات

2023/04/11 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مشجعو كرة القدم في البدء بالعد التنازلي للأيام الـ100 المتبقية حيث من المقرر أن تصبح أستراليا ونيوزيلندا أول دولتين في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تستضيفان كأس العالم للسيدات، في 20 يوليو/ تموز، التي تنطلق بمشاركة 32 فريقًا.

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